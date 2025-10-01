Pronostico Barcellona-Psg, le quote di una sfida stellare

Poteva (doveva) essere la finale dello scorso anno ma l’ Inter riuscì a soffiare al Barcellona l’ultimo atto della passata Champions . I catalani hanno stasera l’occasione di recuperare quella sfida (anche se l’importanza è notevolmente diversa) ospitando i campioni in carica del Psg in quello che può essere definito un vero e proprio scontro tra giganti.

Pioggia di gol in vista? Quanto vale la combo Goal+Over 2,5

Imbattuto il Barcellona dall’inizio della stagione (7 vittorie e un pareggio) e con un solo ko e 7 vittorie (compresa la conquista della Supercoppa europea) i francesi.

Obbligatoria la combo Goal+Over 2,5, un'opzione offerta a 1.51 da Cplay e Begamestar, a 1.45 da Elabet.

Cosa giocare in Arsenal-Olympiakos

Dalla Spagna ci si sposta in Inghilterra per puntare le luci dei riflettori su Arsenal-Olympiakos. I “Gunners” hanno esordito nella competizione a Bilbao contro l’Athletic e hanno espugnato il San Mames imponendosi per 2-0. In Premier League hanno continuato pareggiando 1-1 contro il Man City e battendo, in trasferta, il Newcastle (in mezzo anche il passaggio del turno in Efl Cup). Quattro punti che hanno portato i londinesi al secondo posto in classifica a -2 dal Liverpool capolista.

L’Olympiakos ha invece fatto flop nel primo impegno di questa Champions non andando oltre il pareggio casalingo (a reti inviolate) contro il modesto Pafos.

Nel suo campionato la squadra del Pireo è prima in classifica (a braccetto con l’Aek) e viene anch’essa da un pareggio e una vittoria.

Per le quote (e non solo) non sembra ci possano essere dubbi sul segno 1, un esito a cui si potrebbe magari associare l’Over 2,5.

La combo 1+Over 2,5 si può giocare a 1.56 su Cplay e Begamestar, a 1.55 su Elabet.