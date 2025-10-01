Europa League, Roma batte Lille? Cosa dicono le quote

Non ha cambiato campionato e non dovrà affrontare tutte le squadre della Ligue 1 ma in Europa Leagu e continua l’esame di francese per la Roma che, dopo aver incontrato (e battuto 2-1) il Nizza , trova giovedì sulla sua strada, come secondo avversario, il Lille .

Ecco cosa giocare in Roma-Lille

Una formazione che ha iniziato questa competizione in maniera assolutamente identica ai giallorossi superando per 2-1 i norvegesi del Brann.

Una differenza notevole tra Roma e Lille però c’è e riguarda il prima e il dopo esordio in Europa. La formazione di Gasperini, in campionato, ha battuto Lazio e Verona conquistando 6 punti e la vetta della classifica mentre quella transalpina è andata due volte ko, contro Lens e Lione, precipitando a -5 dalle squadre di testa.

Per la Roma, finora, sempre Under 2,5 in campionato (5 su 5) e Over 2,5 in Europa mentre il Lille, considerando tutte le 7 partite ufficiali fin qui disputate, ha collezionato soltanto 2 Under 2,5 e ben 5 Over 2,5. In ottica qualificazione i 3 punti in palio oggi sono importantissimi (averne 6 dopo 2 turni permetterebbe di guardare con meno ansia gli impegni successivi) e allora, in linea con le indicazioni delle quote, favori del pronostico sbilanciati verso il segno 1 con l’Over 2,5 valida alternativa.

Il successo giallorosso è offerto a 1.70 da Cplay e Begamestar, a 1.61 da LeoVegas. L'Over 2,5 è pagato 1.85 da Cplay, 1.82 da Bwin e 1.80 da Sisal.