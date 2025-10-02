Conference League, quote e pronostico di Fiorentina-Sigma Olomouc

Dall’Europa League si scende in Conference per ricordare che stasera tocca anche alla Fiorentina che farà il suo esordio nella prima fase di questo torneo.

Esordio con vittoria per i viola? Il parere dei bookie

Primo avversario il Sigma Olomouc che non sembra poter rappresentare un ostacolo insormontabile per i viola, anzi tutt’altro. L’undici ceco è stato fatto fuori nel playoff di Europa League dal Malmoe che lo ha battuto 3-0 all’andata e 2-0 al ritorno costringendolo a scendere di... competizione.

Nel suo campionato il Sigma naviga a metà classifica staccato di una decina di punti dalla vetta e nelle ultime 6 sue esibizioni ha vinto soltanto in una occasione.

Niente di brillante dunque ma, a dire il vero, c’è da evidenziare che anche la Fiorentina non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Cinque partite in campionato e ancora nessuna vittoria (3 pareggi e 2 sconfitte).

In Conference i viola hanno sempre dato il meglio, potrebbe accadere anche stasera. Ok il segno 1, proposto a 1.33 da Cplay e Begamestar, a 1.31 da Bwin e a 1.30 da Sisal.