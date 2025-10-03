Premier League, 7ª giornata: migliori quote e pronostico di Chelsea-Liverpool

All'estero uno dei match del weekend da non perdere è Chelsea-Liverpool , in programma sabato 4 ottobre alle 18.30. Non perdere è anche l'imperativo dei Reds , che sono sì primi in classifica (a più due sull'Arsenal) ma hanno alle spalle due ko di fila, contro Crystal Palace in Premier League e Galatasaray in Champions .

Il Liverpool non ha ancora pareggiato: ecco il consiglio

Al Liverpool non capitava da metà marzo di uscire a mani vuote per due occasioni di fila. Curiosità, anche il Chelsea di Maresca viene da due passi falsi contro Man United e Brighton, in cui hanno tuttavia pesato le espulsioni comminate ai giocatori dei Blues.

In questo campionato il Liverpool è rimasta l'unica squadra a non aver ancora pareggiato (cinque successi e una sconfitta). I londinesi hanno alle spalle 3 gare chiuse con Goal e Over 2,5.

Chi vincerà tra Chelsea e Liverpool? Secondo i bookmaker partono favoriti Salah e compagni, il 2 è pagato 2.27 da Cplay e Begamestar, 2.25 da BetFlag e 2.20 da Snai. L'1 del Chelsea vale circa 2.85 volte la posta.

Vista l'ottima quota, si può provare a guardare in direzione dell'Under 2,5: un esito offerto a 2.35 da Bwin, a 2.38 da Cplay e a 2.40 da Lottomatica.