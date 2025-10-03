Pronostico Verona-Sassuolo, ecco l'esito consigliato

Una, il Verona , finora non ha ancora mai vinto mentre l’altra, il Sassuolo , non ha ancora mai pareggiato. Con questi presupposti, stasera, le due squadre saranno di fronte nell’anticipo della sesta giornata di Serie A con gli emiliani che (anche questo è un dato da evidenziare) in trasferta non hanno raccolto neanche un punto.

Segnano entrambe? Ecco quanto paga l'esito Goal

Gli scaligeri hanno fatto flop anche in Coppa Italia. Nel primo turno erano passati ai rigori contro l’Audace Cerignola mentre una settimana fa sono stati fatti fuori, sempre ai rigori, dal Venezia.

I tre punti in classifica sono frutto di altrettanti pareggi, contro l’Udinese all’esordio e poi contro Cremonese e Juventus. In ottica Coppa Italia anche il Sassuolo non merita certo la lode.

Dopo aver superato il primo turno contro il Catanzaro (1-0) è stato eliminato dal Como con un perentorio 3-0. Il bilancio in campionato è di 3 sconfitte e due vittorie, la prima contro la Lazio (1-0) e la seconda, all’ultima uscita, contro l’Udinese (3-1). Berardi e compagni hanno mancato l’appuntamento con il gol soltanto alla prima apparizione (contro il Napoli) ma in tutte le altre sono sempre riusciti ad andare in rete almeno una volta.

E’ un match dove può accadere di tutto ma, proprio per questo, potrebbe valere la pena provare il Goal. Almeno una rete per parte si gioca a 1.82 su Cplay e Begamestar, a 1.80 su Sisal.