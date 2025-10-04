Pronostico Fiorentina-Roma, giallorossi abbonati a No Goal e Under 2,5 ma...

Al Franchi, negli ultimi anni, la Roma non si è divertita affatto. Il ko per 1-5 dello scorso campionato è la ferita più vistosa ma anche nelle tre sfide precedenti (due successi dei toscani più un pareggio) le cose non erano andate meglio per i capitolini. Domenica alle 15 la squadra di Gasperini ha l'occasione di dare una spallata al tabù... e a Pioli , ancora in cerca della prima vittoria in campionato. Ecco quote e pronostico di Fiorentina-Roma .

Segnano entrambe? Ecco a quanto è quotato l'esito Goal

Tre pareggi e due sconfitte in Serie A per la Fiorentina, che in casa ha perso 3-1 contro il Napoli e 2-1 contro il Como. Il successo in Conference League sul Sigma Olomouc non può che rappresentare un punto di partenza per i viola, alle prese con una Roma reduce dalla sconfitta in Europa League contro il Lille.

Pur negli alti e bassi, le statistiche individuano delle costanti nei risultati dei giallorossi: in sette partite ufficiali giocate tra campionato e coppa, la Roma ha fatto registrare in sei occasioni gli esiti No Goal e Under 2,5. Vero che fin qui la Fiorentina (3 gol segnati e 6 al passivo) ha avuto difficoltà in zona gol ma, complice la voglia di sbloccarsi da parte di Moise Kean, non sembra sbagliato indirizzare il pronostico di Fiorentina-Roma verso un esito a scelta tra Goal e Over 2,5.

Su Cplay e Begamestar il Goal è proposto a 1.78 mentre si scende a 1.75 sulla lavagna di Planetwin e a 1.70 su quella di Snai.

L'Over 2,5 in Fiorentina-Roma vale 1.97 per Cplay e Begamestar, 1.95 per BetFlag e Sisal.