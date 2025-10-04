Quote Juve-Milan, dall'Mvp agli allenatori... espulsi: ecco alcune scommesse

La sesta giornata di Serie A si chiude domenica sera in grande stile con il big match Juventus-Milan. Allegri, il grande ex, vuole centrare la quinta vittoria consecutiva in campionato e mettere fine all’imbattibilità stagionale della sua ex squadra, che tra Serie A e Champions ha in scia quattro pareggi di fila.
Come finisce Juve-Milan? Ecco le quote
Nel complesso ha convinto di più il Milan, che tuttavia precede di un solo punto in classifica la squadra allenata da Igor Tudor.
Max Allegri è chiamato a invertire un trend negativo di un Diavolo che non è mai andato a segno nelle ultime quattro sfide di Serie A con la Vecchia Signora.
Sempre con riferimento al campionato, sono ben otto gli incroci consecutivi tra bianconeri e rossoneri con l'Under 2,5 protagonista, 7 dei quali caratterizzati anche dall'esito No Goal.
Secondo i bookmaker anche questo Juve-Milan non supererà la soglia delle due reti totali: ipotesi valutata a 1.73 da Cplay e Begamestar, a 1.74 da Betsson.
Con riferimento a chi vincerà la sfida dell'Allianz, si registra un equilibrio pressochè perfetto: sia l'1 che il 2 sono offerti a 2.70, il pareggio viaggia a 3.10.
Quote marcatori: Rabiot e Vlahovic
Nelle quote sui marcatori l'occhio cade su Rabiot, ex juventino e fedelissimo di Allegri. A 6.50 l'ipotesi che il francese trovi il gol contro la sua ex squadra.
Nelle fila della Juventus tra i più accreditati dei bookie c'è Yildiz, marcatore a 3.75, quota che scende a 3.25 per il gol di Vlahovic, il cui nome in estate è stato accostato con insistenza alla squadra rossonera.
Mvp di Juve-Milan, due nomi da tenere d'occhio
Chi sarà il man of the match di Juventus-Milan? Scelta non facile e quote di conseguenza elevate per i "candidati" indicati nella scommessa in questione.
Un paio di nomi, tralasciando le scelte più "ovvie", vanno fatti. In casa Juve l'imprevedibilità di Zhegrova può essere un fattore, anche a gara in corso. Quota 8 per la possibilità che sia il neo acquisto juventino a vincere il riconoscimento di "migliore in campo".
Sponda Milan, Bartesaghi avrà la sua chance al posto dello squalificato Estupinan.
Il giovane saprà sfruttarla in pieno? Vale 20 l'ipotesi che sia proprio lui l'Mvp di Juve-Milan.
Allenatori ammoniti o espulsi? Si punta anche su questo
In Juventus-Milan anche gli allenatori costituiscono parte integrante del menu scommesse. Si può puntare, ad esempio, sull'ammonizione di Tudor e Allegri: quota 4 per ciascuno di loro.
La tensione potrebbe costare ancor più cara e chissà che non possa sventolare un rosso, proposto a 9, per il croato e per il livornese.
Alcuni operatori, infine, propongono il mercato "entrambi gli allenatori espulsi": una "folle" eventualità da 45 volte la posta.