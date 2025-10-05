Sampdoria-Pescara, match da brividi a Marassi: ecco il pronostico

Massimo due reti totali? Ecco quanto paga l'Under 2,5

I blucerchiati, che sono ancora alla ricerca della prima vittoria, dopo 6 giornate sono desolatamente utlimi in classifica con 2 soli punti all’attivo frutto di 2 pareggi rimediati nelle ultime 2 esibizioni.

Il Pescara ha al suo attivo, oltre ai 2 pareggi, una vittoria in più rispetto ai liguri e, di conseguenza, si trova a quota 5 punti in una posizione al momento scomoda ma che potrebbe anche tramutarsi in pericolosa.

A differenza degli abruzzesi (che hanno realizzato ben 10 reti subendone, per la verità, altrettante) l’attacco doriano sembra avere le polveri bagnate.

In 540 minuti di gioco sono riusciti a bucare la rete avversaria soltanto 3 volte raccogliendo il pallone nella propria porta in 9 occasioni.

Il Pescara nelle 2 uscite lontano da casa un golletto è riuscito a farlo e potrebbe ripetersi anche oggi. Il dubbio è se anche la Sampdoria riuscirà in questa impresa che per lei sembra davvero complicata.

Inevitabile guardare in direzione dell’Under 2,5, esito offerto a 1.56 da Cplay e Begamestar, a 1.55 da Snai, a 1.52 sa Sisal.