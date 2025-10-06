Tuttosport.com

Pronostico Mirassol-Fluminense, vietato perdere

L'analisi del recupero della 13ª giornata del Brasileirao
2 min
mirassolFluminensepronostico
Pronostico Mirassol-Fluminense, vietato perdere© Getty Images

Neanche il tempo di chiudere il match di Belo Horizonte che si scende in campo a quasi 700 km di distanza per un altro recupero, quello della 13ª giornata tra Mirassol e Fluminense, fondamentale stavolta per l’alta classifica con la possibilità di conquistare un posto nella fase a gironi della Copa Libertadores senza passare per i preliminari.

Quanti gol in partita? Le quote dell'Under 2,5

Il Mirassol, al momento, è più avanti in classifica (5 punti) della “Flu” (ma ha giocato una gara in più) e occupa il quarto posto a braccetto con il Botafogo.

Fondamentale non perdere per entrambe e, di conseguenza, potrebbe essere assai probabile che si assista ad un match dove nessuna delle due vorrà correre troppi rischi.

Dunque, in linea con le quote, sembra ok l’Under 2,5: quota 1.63 su Cplay e Begamestar, 1.55 su Bwin e Snai.

