Qualificazioni Mondiali, la Scozia di McTominay sfida la Grecia: il pronostico

Nel gruppo C di qualificazione ai Mondiali sono state finora disputate soltanto due partite e Danimarca e Scozia guidano la classifica con 4 punti ciascuno. Segue la Grecia 3 mentre la Bielorussia chiude con nessun punto all’attivo.
Massimo due reti a Glasgow? Scopri le quote dell'Under 2,5
Con questa situazione la sfida di giovedì sera tra Scozia e Grecia riveste una importanza enorme in ottica qualificazione, diretta o tramite playoff.
La Grecia all’ultima uscita ha perso in casa, 0-3, contro la Danimarca mentre la nazionale anglosassone è riuscita, all’esordio, a fare 0-0 a Copenaghen.
Il match di Glasgow è dunque uno scontro diretto dove la prima regola sarà “non perdere”. Lo spareggio di Nations League a marzo proprio tra queste due nazionali si chiuse con le vittorie in trasferta di entrambe (1-0 per la Scozia all’andata ma 3-0 per la Grecia al ritorno).
Stavolta da provare l’Under 2,5, esito offerto a 1.56 da Cplay e Begamestar, a 1.55 da Bwin e Snai, a 1.52 da Sisal.