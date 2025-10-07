Tuttosport.com

Qualificazioni Mondiali, la Scozia di McTominay sfida la Grecia: il pronostico

A Glasgow si gioca per uno dei primi due posti nel gruppo C
2 min
ScoziaGreciapronostico
Qualificazioni Mondiali, la Scozia di McTominay sfida la Grecia: il pronostico© EPA

Nel gruppo C di qualificazione ai Mondiali sono state finora disputate soltanto due partite e Danimarca e Scozia guidano la classifica con 4 punti ciascuno. Segue la Grecia 3 mentre la Bielorussia chiude con nessun punto all’attivo.

Massimo due reti a Glasgow? Scopri le quote dell'Under 2,5

Con questa situazione la sfida di giovedì sera tra Scozia e Grecia riveste una importanza enorme in ottica qualificazione, diretta o tramite playoff.

La Grecia all’ultima uscita ha perso in casa, 0-3, contro la Danimarca mentre la nazionale anglosassone è riuscita, all’esordio, a fare 0-0 a Copenaghen.

Il match di Glasgow è dunque uno scontro diretto dove la prima regola sarà “non perdere”. Lo spareggio di Nations League a marzo proprio tra queste due nazionali si chiuse con le vittorie in trasferta di entrambe (1-0 per la Scozia all’andata ma 3-0 per la Grecia al ritorno).

Stavolta da provare l’Under 2,5, esito offerto a 1.56 da Cplay e Begamestar, a 1.55 da Bwin e Snai, a 1.52 da Sisal.

