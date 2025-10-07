Tuttosport.com

La Bosnia di Dzeko vince a Cipro? Ecco cosa ne pensano i bookmaker

Sfida valevole per le qualificazioni Mondiali, gruppo H
2 min
ciproBosniapronostico
La Bosnia di Dzeko vince a Cipro? Ecco cosa ne pensano i bookmaker© EPA

Una partita giocata in più rispetto all’Austria (cinque contro quattro) ma la Bosnia Erzegovina al momento guida il girone a braccetto con Arnautovic e compagni (che, doveroso ricordarlo, sono a punteggio pieno e nell’ultimo turno hanno battuto proprio la nazionale slava, a Zenica, con il punteggio di 2-1).

Comparazione quote: segno 2

Probabilmente il primato nel gruppo H per la Bosnia presenta diverse difficoltà ma, i 5 punti di vantaggio sulla Romania terza, dovrebbero rappresentare una discreta garanzia sulla possibilità di chiudere al posto d’onore.

Tutto vero ma per arrivare al secondo posto ci sono ancora delle gare da giocare e dei punti da conquistare. I primi, giovedì sera, nella trasferta di Larnaca per sfidare la nazionale di Cipro che, penultima con 4 punti, non ha più traguardi da raggiungere.

Il match di andata, a marzo, si è chiuso con la vittoria della Bosnia per 2-1 in un match che alla fine, in base ai numeri, è risultato abbastanza equilibrato (56% di possesso palla per la squadra di casa con 14 tiri a 11, di cui 6 a 4 nello specchio della porta, e 7 calci d’angolo ciascuno).

Giovedì, però, l’obiettivo qualificazione farà sicuramente la differenza e il segno 2 può meritare fiducia. La vittoria della Bosnia è quotata a 1.87 da Cplay e Begamestar, a 1.85 da Bet365, a 1.80 da BetFlag e Planetwin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA