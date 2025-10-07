Qualificazioni Mondiali, Finlandia-Lituania: migliori quote e pronostico

Vince la Finlandia? Ecco le migliori quote per l'1

Le due nazionali, inserite nel gruppo G, vanno considerate in maniera differente. In cima alla classifica del girone, infatti, ci sono Olanda e Polonia, entrambe a quota 10 punti ciascuna (i “Tulipani” hanno però una gara in meno all’attivo), con la Finlandia che segue a quota 7 e, almeno in linea teorica, può ancora coltivare speranze di qualificazione.

Diverso, ma prevedibile, il discorso relativo alla Lituania che fin qui ha messo insieme soltanto 3 punti (in 5 esibizioni) e non può accampare alcuna pretesa.

L’ultima esibizione dell’undici scandinavo è stata proprio contro la Polonia e si è chiusa con una sconfitta (1-3) anche se, doveroso ricordarlo, all’andata l’undici di Helsinki si era imposto per 2-1. Un paio di incontri prima c’era stato anche il confronto con la Lituania, confronto che si era chiuso sul 2-2. A Kaunas la Finlandia era avanti per 2-0 dopo neanche 20 minuti ma la nazionale baltica è riuscita a recuperare il doppio svantaggio.

Stavolta non sembra ci possano essere alternative. La formazione di casa ha bisogno dei 3 punti per non esser tagliata fuori in anticipo e il segno 1, in sintonia con le quote, sembra decisamente nell’aria. Il successo della Finlandia si può giocare a 1.48 su Cplay e Begamestar, a 1.47 su Bwin, a 1.45 su Betsson, Netwin e Snai.