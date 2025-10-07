Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
Leggi il giornaleABBONATI

La Roma di Gasperini può vincere lo scudetto? Ecco cosa ne pensano i bookmaker

Quote aggiornate dopo la seconda pausa del campionato per le nazionali: dove si trovano in graduatoria i giallorossi
3 min
RomaScudettoquote
La Roma di Gasperini può vincere lo scudetto? Ecco cosa ne pensano i bookmaker© Getty Images

Sei giornate di campionato in archivio, Roma prima in classifica insieme al Napoli. Un avvio esaltante dal punto di vista dei risultati, un po' meno se si guarda alle prestazioni. I giallorossi hanno 15 punti, gli stessi dei campioni d'Italia in carica, e fin qui hanno perso solo contro il Torino. Dunque, questa Roma può davvero vincere lo scudetto? Ecco la risposta dei bookmaker.

Roma piazzata tra i primi 4? Ecco le quote

Nelle quote scudetto la favorita resta la stessa della vigilia del campionato. Il Napoli di Conte si gioca nuovamente campione d'Italia a 2.50 su Cplay, Begamestar e Sisal.

In lavagna il passo in avanti l'ha fatto il Milan, che adesso ha "agganciato" i cugini dell'Inter e si gioca scudettato a 4. E la Roma? Il tricolore ai giallorossi è un'ipotesi bancata a 10 da Cplay e Begamestar, contro il 12 di Sisal, che alla stessa quota paga lo scudetto alla Juventus. Dunque, Roma prima in classifica ma (secondo i bookie) la strada che porta al tricolore è piuttosto in salita.

Dura per il primo posto, meno in ottica Champions. Con riferimento alla scommessa sulla Roma "piazzata tra i primi 4", infatti, le quote assegnate ai giallorossi oscillano tra 1.75 e 2. Sì, per i bookie è una Roma da Champions.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse