Qualificazioni Mondiali, gruppo B: ecco il pronostico di Svezia-Svizzera

Akanji e compagni hanno vinto in scioltezza le prime due partite contro Kosovo e Slovenia, in arrivo una trasferta impegnativa a Solna
2 min
SveziaSvizzerapronostico
Qualificazioni Mondiali, gruppo B: ecco il pronostico di Svezia-Svizzera© EPA

Anche venerdì proseguono le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali e sono due le partite finora disputate nel gruppo B ma la classifica si presenta già sgranata.

Segnano entrambe? Le migliori quote dell'esito Goal

Al comando, a punteggio pieno con 7 reti realizzate e nessuna subìta, c’è la Svizzera che in questi primi 180 minuti ha liquidato prima il Kosovo (4-0) e poi la Slovenia (3-0).

La piazza d’onore, al momento, è occupata dal Kosovo (3 punti) che precede Svezia e Slovenia entrambe con un solo punto all’attivo.

La Svezia è andata ko in Kosovo (0-2) all’ultima uscita e all’esordio aveva pareggiato 2-2 in Slovenia. Una posizione, quella degli scandinavi, che ha bisogno di punti per migliorare ma che in questo terzo appuntamento rischia di restare pericolante.

La nazionale gialloblù ospiterà infatti la Svizzera che, dopo una Nations League disastrosa, ha vinto tutte le partite disputate subito dopo (le ultime 5, amichevoli comprese).

Esattamente l’opposto della Svezia che ha dominato in Nations League (vincendo il suo girone con 5 successi e un pareggio) ma si è afflosciata in queste prime due gare che portano al Mondiale.

Il match di venerdì può regalare qualunque risultato ma, carta alla mano, il Goal non dovrebbe mancare. Almeno una rete per parte a Solna vale 1.68 per Cplay e Begamestar, 1.72 per Sisal, 1.70 per Elabet.

