Pronostico Belgio-Macedonia del Nord, quota irrisoria per il segno 1 e allora...

Sfida interessante nel gruppo J con i Diavoli Rossi a caccia del sorpasso in classifica a spese di Elmas e compagni
2 min
BelgioMacedonia del Nordquote
Pronostico Belgio-Macedonia del Nord, quota irrisoria per il segno 1 e allora...

Sempre venerdì, ma cambiando girone, sarà anche la volta di Belgio-Macedonia del Nord con una sorpresa. Elmas e compagni guidano il gruppo J con 11 punti, uno in più proprio rispetto al Belgio (e al Galles), anche se i Diavoli Rossi hanno una partita in meno.

Massimo due reti? Che quote per l'Under 2,5!

Da segnalare le reti subìte... solo 2 in 5 gare dalla Macedonia del Nord, solo 4 in 4 incontri dal Belgio.

Le due nazionali si sono già incontrate in questo girone e all’andata finì 1-1. Adesso, a campi invertiti, le quote spingono forte in direzione dell’1 ma attenzione, l’Under 2,5 rende molto più del doppio e, per questo, intriga abbastanza.

Un match con massimo due reti totali è un'ipotesi offerta a 2.28 da Cplay e Begamestar, a 2.25 da Bwin e Sisal.

