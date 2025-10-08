Campionato argentino, il pronostico di Central Cordoba-Union Santa Fe

Mancano cinque giornate alla fine della fase “regolare” del torneo di Clausura del massimo campionato argentino e nel gruppo A la situazione ha quasi dell’incredibile.

Quote equilibrate, occhio al numero di reti

Ci sono ben undici squadre racchiuse in soli tre punti e se si considera che nell’intero girone sono in quindici è evidente che l’incertezza non solo regna sovrana adesso ma, probabilmente, regnerà fino agli ultimi novanta minuti di gioco al termine dei quali si scoprirà chi accederà ai playoff e chi, invece, resterà escluso.

Nel frattempo chi sta davanti (al momento sono in quattro) proverà a restarci e il primo tentativo è in programma già dopodomani sera quando il Central Cordoba (15 punti) ospiterà l’Union Santa Fe (una di quelle al comando con 17 punti). I bianconeri di casa, dopo 11 turni, hanno 12 reti all’attivo e 9 al passivo mentre l’undici ospite ha fin qui realizzato 15 reti incassandone 10.

Il Central Cordoba nelle ultime 4 giornate ha alternato 2 sconfitte e 2 pareggi e anche l’Union Santa Fe ha messo insieme soltanto 2 punti nelle ultime 3 esibizioni.

Lo stato di forma recente non può allora essere utilizzato come fattore determinante e anche le quote sembrano in difficoltà assegnando, al segno 1 e al segno 2, praticamente lo stesso premio. Ad aprile scorso, nel torneo di apertura, il Santa Fe, in casa, si impose per 1-0. Un Under 2,5 che sembra adatto anche in questa occasione.

Questo esito è offerto a 1.43 da Cplay e Begamestar, a 1.42 da Elabet e Marathonbet.