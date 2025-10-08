Soulé giocherà con l'Italia: sì o no? Ecco le quote dei bookmaker

L' Argentina continua a snobbarlo, lui aspetta. Ma ancora per quanto? Matias Soulé , grande protagonista dell'avvio di stagione della Roma gasperiniana, è uno dei nomi più chiacchierati in questi giorni per via della possibilità di vederlo giocare con la maglia dell' Italia . Quante possibilità ci sono secondo i bookmaker ? Ecco le quote .

Soulé, ecco la quota dell'esordio con l'Italia

Tre gol e due assist in sei partite di campionato sono un ottimo biglietto da visita ma l'Argentina, nella persona di Scaloni, continua a fare scelte diverse. Ovvero, Soulé non ha ancora giocato neppure un minuto in una gara ufficiale della nazionale maggiore argentina e, per questo motivo, può ancora scendere in campo con l'Italia.

Soulé vuole l'Argentina ma tecnicamente resta convocabile dall'Italia, avendo il doppio passaporto. E in futuro, qualora l'Albiceleste dovesse continuare a ignorarlo, potrebbero aprirsi nuovi scenari, colorati d'azzurro.

In questa impasse si inseriscono i bookmaker, che hanno aperto il gioco sulla possibilità di veder esordire Soulé con la nazionale italiana entro giugno 2026.

La quota assegnata a tale eventualità è pari a 3.50.