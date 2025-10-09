Tutto facile per la Danimarca di Hojlund contro la Bielorussia? Quote e pronostico

Sono in tre per due posti, in particolare il primo che permette di staccare il biglietto che porta direttamente ai Mondiali del prossimo anno. Nel gruppo C delle qualificazioni europee , infatti, dopo due partite disputate ci sono Danimarca e Scozia in testa con 4 punti ciascuna e la Grecia che insegue a quota 3.

Almeno quattro gol in partita? Ecco le quote dell'Over 3,5

Nel terzo appuntamento in programma stasera la Scozia dovrà vedersela con la Grecia mentre la Danimarca giocherà "in casa" della Bielorussia (ma solo formalmente perché Hojlund e compagni affronteranno il fanalino di coda del girone sul campo neutro della ZTE Arena in Ungheria).

Una sfida che potrebbe permettere alla nazionale di Copenaghen di ritrovarsi da sola al comando (dipenderà ovviamente dal risultato dell’altro match) ma che dovrebbe comunque garantirgli di restare capolista.

La Bielorussia, infatti, nelle ultime 8 gare ufficiali (le 6 dell’ultima Nations League e le prime 2 di queste qualificazioni) ha battuto soltanto il Lussemburgo (1- 0) collezionando per il resto 4 pareggi e 3 sconfitte (con sole 5 reti realizzate e 11 subìte).

Il livello della Danimarca è ovviamente superiore (è inserita nella League A, dove è stata eliminata ai supplementari dal Portogallo poi vincitore del torneo, contro la League C frequentata, invece, dalla Bielorussia) e anche stasera il divario enorme dovrebbe fare la differenza.

La nazionale di Minsk ne ha prese 2 dalla Scozia (di reti) e 5 dalla Grecia... sul segno 2 (pagato circa 1.10) non ci possono essere dubbi ma, visto che in caso di arrivo in parità la differenza reti farà la differenza, si può ipotizzare un risultato abbastanza rotondo. Magari da, almeno, Over 3,5.

Almeno quattro reti totali si giocano a 2.50 su Cplay e Begamestar, a 2.49 su Marathonbet, a 2.48 su LeoVegas.