Isole Far Oer-Montenegro: un dato suggerisce il possibile pronostico

La sfida finisce in parità? Le migliori quote del segno X

La prima cosa che vale la pena sottolineare riguarda la classifica dove, con Croazia e Repubblica Ceca in testa nel girone con 12 punti ciascuna, sia le FaerOerne che il Montenegro (entrambe hanno 6 punti) non sembra possano ambire a uno dei due posti utili per andare al Mondiale.

Però in questo gruppo L sono state finora disputate, complessivamente, 12 partite e nessuna di esse si è chiusa con un pareggio.

Sono 4 le reti fin qui messe a segno sia dagli isolani che dall’undici slavo (5 però al passivo per gli uni, 9 per gli altri) e all’andata il Montenegro si è imposto per 1-0.

Si parte doverosamente con l’Under 2,5 ma strizzando anche l’occhio al segno X. Uno sguardo alle quote associate a questi due esiti, in particolar modo al secondo.

L'Under 2,5 è offerto a 1.54 da Cplay e Begamestar, a 1.53 da Bwin, a 1.52 da LeoVegas.

Il segno X si può giocare a 3.20 su Cplay e Begamestar, a 3.10 su BetFlag, a 3.05 su LeoVegas.