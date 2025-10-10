L'Italia Under 21 di Baldini sfida la Svezia: ecco il pronostico

Non solo qualificazioni mondiali per le nazionali maggiori ma oggi riflettori puntati anche sulle Under 21 che tornano in campo per conquistare un posto alla prossima fase finale dell’Europeo di categoria.
Italia Under 21, ecco a quanto è quotata la vittoria sulla Svezia
Protagonista della giornata anche l’Italia di Silvio Baldini che, dopo aver vinto le prime due esibizioni (2-1 al Montenegro e 1-0 alla Macedonia del Nord) punta al tris contro la Svezia nel tentativo di restare al comando del gruppo E sperando, magari, che la Polonia (anch’essa prima con 6 punti) commetta un passo falso contro il Montenegro. Un Montenegro che, come si diceva un attimo fa, è stato battuto dagli Azzurrini ma che, a sua volta, nell’ultimo turno ha superato con un rotondo 2-0 proprio la Svezia.
Un risultato che, per la proprietà transitiva, dovrebbe concedere all’Italia la consapevolezza che anche il terzo impegno di queste qualificazioni è alla sua portata.
Vale la pena aggiungere che, se si esclude il ko con il Montenegro, la Svezia Under 21 ha sempre realizzato almeno una rete nelle 9 esibizioni precedenti (amichevoli comprese) anche se il rendimento non è stato troppo brillante (2 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte).
Gli Azzurrini segnano invece, ininterrottamente, da 16 incontri consecutivi nei quali si contano però 8 vittorie, 7 pareggi e un solo ko (in amichevole con l’Olanda). Nell’insieme (e in sintonia con le quote) il segno 1 ci può senz’altro stare: quota 1.73 su Cplay e Begamestar, 1.67 su 888Sport, 1.62 su LeoVegas.