Norvegia, ciclone Haaland su Israele? Ecco il pronostico

Entrambe le nazionali a segno? Scopri le quote dell'esito Goal

La Norvegia è apparsa letteralmente inarrestabile, cinque vittorie su cinque e 24 reti totali, 9 delle quali portano la firma di Haaland, una vera forza della natura.

Grazie al bomber, capocannoniere tra l’altro di queste qualificazioni, la Norvegia sogna di tornare a partecipare ad un Mondiale dopo aver mancato gli ultimi sei appuntamenti. L’ultima volta risale a Francia 1998, con l’avventura scandinava terminata agli ottavi di finale.

Di fronte c’è Israele, che fin qui ha collezionato tre vittorie e due sconfitte, ben 15 i gol fatti e 11 quelli al passivo. Le due nazionali si sono già affrontate in questo girone, lo scorso 25 marzo sul neutro di Debrecen (Ungheria). In quell’occasione la Norvegia vinse per 4-2 ma il risultato è stato in parità per circa un’ora.

Si affrontano le due nazionali che hanno segnato di più in questo girone, anche se l’Italia ha giocato un match in meno rispetto a loro. Logico che la Norvegia parta con i favori del pronostico anche se Israele, reduce dal 4-5 con l’Italia, vuole giocarsi le sue chances almeno per il secondo posto e quindi deve far punti a Oslo (questa è anche la speranza del popolo azzurro).

Quante possibilità ha Israele di fare risultato contro una Norvegia che ha alle spalle otto vittorie consecutive, tra partite ufficiali e amichevoli? Poche, secondo i bookmaker. Il segno 1 vale infatti 1.19 per BetFlag, 1.20 per Snai, 1.21 per Cplay e Begamestar. La X è quotata a 6.75, il 2 addirittura 11 volte la posta.

La Norvegia ha mostrato anche solidità, se è vero che l’Italia (di Spalletti) a Oslo ha perso senza segnare neanche un gol. Israele tuttavia ha dimostrato di dare il meglio di sè in zona gol e chissà che non possa andare a segno almeno una volta.

L’ipotesi di una sfida con entrambe le nazionali a segno è quotata a 1.76 da Cplay e Begamestar, a 1.75 da Bet365 e BetFlag.