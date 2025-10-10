Pronostico Estonia-Italia, le scommesse sul primo tempo e una "tricombo" da provare

Giro di boa per la nazionale di Gennaro Gattuso nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali . Quei Mondiali a cui l’ Italia non ha preso parte nelle ultime due edizioni. E adesso, per evitare il terzo flop consecutivo, ci sarà da soffrire ancora.

Italia davanti al riposo? Quanto paga il 2 primo tempo

Alla vigilia del quinto impegno azzurro in queste qualificazioni, la classifica vede la Norvegia (cinque gare giocate) a punteggio pieno con 15 punti e un +21 di differenza reti. L’Italia (differenza reti +5), al pari di Israele, ha 9 punti ma una partita in meno rispetto alla capolista scandinava.

Una situazione che impone alla nazionale di Gattuso di vincere le quattro partite che le restano da qui alla fine, segnando il maggior numero di reti possibile.

Per la corsa al primo posto (servirà un passo falso della Norvegia, ad esempio contro Israele) i conti si faranno alla fine. Intanto, sabato 18 ottobre (20.45) a Tallinn Di Lorenzo e compagni sfideranno l’Estonia, battuta con un netto 5-0 lo scorso 5 settembre all’esordio di “Ringhio” sulla panchina azzurra.

Pochi giorni dopo altro pokerissimo dell’Italia, che però nello stesso incontro ha anche concesso ben quattro reti a Israele.

Vista la modestia dell’Estonia, che ha vinto solo una delle ultime nove partite giocate, la vittoria azzurra non sembra in discussione. La storia va esattamente in questa direzione: otto precedenti dal 1993 in poi, tra l’Italia e la nazionale baltica, con quest’ultima uscita puntualmente sconfitta e con un altrettanto magro bottino di due soli gol realizzati. Il divario che c’è in lavagna riflette fedelmente la situazione appena descritta.

Il segno 2 è pagato 1.07 da Sisal, 1.08 da Bet365, Cplay e Begamestar. Il pareggio vale mediamente 11 volte la posta, l'1 oscilla tra 21 e 33 volte la posta.

All’andata come detto l’Italia vinse 5-0 ma non va dimenticato il fatto che il pokerissimo arrivò soltanto nella ripresa. Gattuso pretenderà un’Italia subito arrembante e sopratttutto più concreta di quella vista a Bergamo. Da valutare, quindi, il 2 primo tempo, in lavagna a 1.33 su Bet365, a 1.36 su Sisal, a 1.32 su Cplay.

Una "tricombo" per Estonia-Italia

Italia-Estonia 5-0 e prima ancora, in amichevole, Italia-Estonia 4-0. Un doppio precedente che invita a guardare in direzione di una “tricombo”: 2+NoGol+Over 3,5.

La quota è pari a 3.80. Per il buon esito di questa scommessa serve una vittoria dell’Italia che non deve subìre gol e segnarne almeno quattro.