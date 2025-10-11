Pronostici Serie C, primo Over 2,5 in arrivo per il Gubbio? In Sambenedettese-Ravenna...

Nel girone B di Serie C tre squadre hanno preso un certo margine di vantaggio. Si tratta di Arezzo , Ravenna e Ascoli , tutte vittoriose lo scorso fine settimana. Per due di loro, almeno sulla carta, gli impegni di questo weekend sembrano più agevoli.

Ascoli e Arezzo ok, il Ravenna...

L’Arezzo (un solo ko in otto partite, contro il Guidonia) ospita il Gubbio, formazione che segna e subisce poco. Non a caso, è rimasta l'unica squadra a non aver ancora fatto registrare l'Over 2,5.

In questa sfida si parte dal segno 1 (a 1.50) ma è ben più conveniente l'esito Over 2,5, proposto a 2.02 da Cplay e Begamestar, a 2 da Snai e a 1.85 da Sisal.

L’Ascoli, miglior difesa del campionato con un solo gol al passivo (la scorsa giornata dal Bra), riceve invece un Pontedera che in trasferta ha collezionato due pareggi e altrettante sconfitte.

Il segno 1 anche qui sembra poterci stare e i bookie sono dello stesso avviso: successo marchigiano valutato 1.36 da Cplay e Begamestar, 1.33 da BetFlag e 1.30 da Snai.

Del trio di testa il compito a prima vista più difficile tocca al Ravenna, contro una Sambenedettese che si è rilanciata grazie a tre vittorie consecutive.

Le statistiche evidenziano un feeling comune con il Goal: e allora eccolo, l’esito da provare. Almeno una rete per parte nel posticipo di domenica sera (20.30) allo "Stadio Riviera delle Palme" è quotato a 1.74 da Cplay e Begamestar, a 1.73 da Planetwin, a 1.63 da Snai.