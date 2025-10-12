Pronostico Islanda-Francia, Goal o No Goal? Ecco il consiglio

I verdetti di queste gare di qualificazione ai prossimi Mondiali sono ormai sempre più vicini. Nel gruppo D , dopo 3 partite, la Francia è prima a punteggio pieno (9 punti) con ben 5 lunghezze di vantaggio sull’ Ucraina seconda e non servono calcoli complicatissimi per intuire che un altro successo porterebbe la nazionale transalpina non solo ai playoff (matematicamente) ma anche ad un solo passo (esattamente un punto) dal primato nel girone con conseguente biglietto diretto per Canada, Usa e Messico .

Almeno una non segna? Quota interessante per il No Goal

L’avversaria contro cui i “Bleus” dovranno confrontarsi per avvicinarsi all’ambito traguardo è l’Islanda che, dopo 270 minuti, ha raccolto soltanto 3 punti (ha battuto l’Azerbaijan all’esordio finendo ko contro le altre due squadre del girone nei due turni successivi). Lunedì sera a Reykjavik la nazionale guidata da Didier Deschamps ritrova l’undici contro il quale ha vinto con minore scarto (all’andata, infatti, il match si chiuse sul 2-1) recuperando con un rigore al 45’ la rete iniziale di Gudjohnsen e aggiudicandosi il match con la rete vittoria al 62’.

Risultato risicato ma dominio totale in base ai numeri. Per la Francia 63% di possesso palla, 20 tiri totali a 7 (di cui 8 a 2 nello specchio della porta) senza contare i 22 minuti finali giocati con l’uomo in meno per l’espulsione di Tchouameni al 68’.

L’Islanda, doveroso ricordarlo, nell’ultima esibizione (in casa) è andata ko 3-5 contro l’Ucraina ma aveva riacciuffato il pareggio (3-3) al 75’ ed è stata capace di perdere l’incontro rimediando 2 reti in 3 minuti tra l’85’ e l’88’.

La compagine nordica nelle ultime 13 gare ufficiali, pur avendone vinte soltanto 4, è sempre riuscita ad andare in rete almeno una volta. Una sequenza lunghissima che potrebbe anche chiudersi stasera con il No Goal pronto a fare capolino visto che la Francia lo ha fatto registrare 11 volte nelle ultime 19 gare disputate (tutte con la posta in palio).

L'ipotesi che almeno una non segni si gioca a 1.74 su Cplay e Begamestar, a 1.80 invece su Sisal.