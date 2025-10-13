Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
Leggi il giornaleABBONATI

Qualificazioni Mondiali, Svezia-Kosovo: quote e pronostico

La nazionale slava vola a Goteborg per affrontare una nazionale che non ha ancora vinto nei tre precedenti incontri
2 min
SveziaKosovopronostico
Qualificazioni Mondiali, Svezia-Kosovo: quote e pronostico© EPA

Nel gruppo B la situazione di classifica è identica a quella del gruppo D. Cambiano ovviamente le squadre con la Svizzera prima a punteggio pieno con 9 punti e il Kosovo che insegue a 4. Stasera la nazionale slava vola in Svezia contro una formazione che non ha ancora mai vinto e ha messo insieme soltanto un punto in 3 incontri.

Quanti gol a Goteborg? Ecco il consiglio

Qui si gioca ovviamente per il secondo posto, quello che porta ai playoff, e in quest'ottica sono in tre ancora in gioco.

L'8 settembre il Kosovo ha battuto la Svezia 2-0 e stasera gli scandinavi proveranno a prendersi la rivincita ma Under 2,5 all'andata e, probabilmente, Under 2,5 anche al ritorno.

Un match con massimo due reti, a Goteborg, vale 2.27 per Cplay e Begamestar, 2.25 per Bwin.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse