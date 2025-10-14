Spagna-Bulgaria, testacoda dal pronostico scontato: ecco due esiti da considerare

La prima (a punteggio pieno) contro l’ultima (inchiodata a zero punti). Con questa situazione, nel gruppo E , la Spagna riceve la Bulgaria in un match sul quale sembra ci sia davvero ben poco da dire.

Si parte dalla Bulgaria per sottolineare come, non solo non abbia ancora racimolato un punto, ma ha addirittura incassato 12 reti riuscendo a realizzarne soltanto una.

La nazionale balcanica ha provato anche a cambiare, in corsa, allenatore ma il risultato è rimasto identico. Anzi... con Iliev in panchina la Bulgaria ha preso 6 reti in 2 partite mentre il neo ct Dimitrov ha esordito, in casa contro la Turchia, perdendo nell’ultimo turno addirittura 6-1.

Una delle due partite a cui si faceva riferimento (quelle in cui la Bulgaria ha preso 6 reti) è l’andata della sfida di questa sera a Valladolid contro la Spagna. In quella occasione le “Furie Rosse” vinsero per 3-0 e adesso c’è l’occasione per concedere il bis.

In un testacoda del genere le quote praticamente non assegnano un premio al segno 1, su cui sembra non ci possano essere dubbi.

Il dubbio, se c’è, riguarda quante reti la Spagna riuscirà a mettere a segno e se la Bulgaria riuscirà a realizzarne almeno una. Al momento la nazionale iberica di reti non ne ha presa alcuna (di contro ne ha 11 all’attivo) e, carta alla mano, non sembra questa l’occasione nella quale Unai Simon debba raccogliere un pallone nella propria rete.

Di conseguenza No Goal e Over (almeno) 3,5 sono i due esiti che si lasciano preferire.

Il No Goal è a 1.30 sulle lavagne di Cplay, Begamestar e NetBet mentre l'Over 3,5 è pagato 1.36 da Cplay e Begamestar, 1.35 da AdmiralBet, 1.30 da LeoVegas.