Pronostici Brasileirao, ecco il consiglio su Palmeiras-Bragantino

Vince il Palmeiras? Cosa dicono le quote

Il Palmeiras in casa ha il rendimento migliore del torneo insieme a Cruzeiro e Flamengo (tutti hanno messo insieme 32 punti) e davanti ai suoi tifosi ha realizzato 28 reti incassandone 10.

Il Bragantino in trasferta ha invece racimolato soltanto 14 punti e nell’ultima esibizione esterna ha finalmente pareggiato dopo essere andato ko nelle 7 precedenti.

Anche il risultato dell’andata è a favore del Palmeiras (il 18 maggio si è imposto per 2-1) e, senza voler spendere troppe altre parole, risulta facile essere allineati con le quote che affidano al segno 1 tutti (o quasi) i favori del pronostico.

La vittoria del Palmeiras è offerta a 1.36 da Cplay e Begamestar, a 1.35 da Snai, a 1.33 da Sisal. Il pareggio vale circa 5 volte la posta, il 2 del Bragantino invece è in lavagna a 8.