Brasileirao, trasferta insidiosa per il Flamengo di Jorginho: il pronostico

Brasileirao, in classifica alle spalle del Palmeiras c’è il Flamengo, che ha 3 punti in meno ed è in attesa di un passo falso della capolista per poterla agganciare. L’idea è buona ma a patto che il distacco resti tale e, per far sì che ciò avvenga, è necessario non inciampare lungo il cammino anche se gli ostacoli da superare non sono sempre semplicissimi.
Flamengo, il 2 è ben pagato: ecco le migliori quote
Un po’ come il caso di stasera (mezzanotte e mezza, ora italiana) quando Jorginho e compagni giocheranno sul campo di un Botafogo che occupa la quinta posizione a soli 3 punti dalla quarta (che significa qualificazione diretta nei gironi della Copa Libertadores).
Il Flamengo, con sole 13 reti subìte, propone la miglior difesa del campionato e con 50 reti realizzate anche il miglior attacco.
La trasferta è difficile ma i mezzi per farcela ci sono. Possibile e ben pagato il 2, offerto a 1.97 da Cplay e Begamestar, a 1.95 da BetFlag e Sisal.
Puntando sul pareggio l'offerta sale a 3.20 mentre si tocca quota 4.20 con il successo del Botafogo.