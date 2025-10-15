Tuttosport.com

Atletico Mineiro-Cruzeiro, divario abissale in classifica ma non in lavagna: il pronostico

L'analisi del match del campionato brasiliano (28ª giornata) in programma a Belo Horizonte
2 min
Atletico Mineirocruzeiropronostico
Atletico Mineiro-Cruzeiro, divario abissale in classifica ma non in lavagna: il pronostico© Getty Images

Sono ben 20 i punti di differenza tra l’Atletico Mineiro e il Cruzeiro con i bianconeri più vicini al fondo della classifica che alla testa e i biancoblù invece terzi a qualche lunghezza da Palmeiras e Flamengo ma anche con una partita giocata in più. Stanotte l’Atletico riceve proprio il Cruzeiro in una sfida che, se si guarda al rendimento in casa e fuori casa, diventa dall’esito più incerto di quanto possa a prima vista apparire.

L'esito prendere in considerazione? Ecco il consiglio

Il Mineiro, infatti, a Belo Horizonte ha conquistato ben 23 punti, perdendo in una sola occasione e realizzando 16 reti (contro le 10 subìte). Il Cruzeiro in trasferta non è però da meno.

Vanta il terzo rendimento esterno del campionato, ha messo insieme 20 punti e ha 14 reti all’attivo contro le 9 al passivo. Nelle ultime 3 esibizioni l’Atletico ha pareggiato, perso e vinto (nell’ordine) mentre il Cruzeiro, dopo essere andato ko in casa del Vasco ha completato il tris di ultime apparizioni con due pareggi.

In questa stagione le due squadre si sono già incontrate 3 volte, in campionato all’andata è finita 0-0 mentre, tra agosto e settembre, il Cruzeiro ha vinto in Coppa del Brasile sia all’andata che al ritorno (doppio 2-0).

Con questa situazione, non sorprende il fatto che le quote siano complessivamente equilibrate: segno 2 a 2.50, l'1 vale 3 volte la posta.

Potrebbe valere la pena prendere in considerazione l'esito Goal: si gioca a 2.04 su Cplay e Begamestar, a 2.02 su Elabet, a 2 su Sisal.

Tutte le news di Scommesse