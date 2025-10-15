Mirassol-Internacional, Under 2,5 oppure Over? Ecco il pronostico

Se l’Atletico Mineiro ha 32 punti e il Cruzeiro è terzo a +20 colpisce la similitudine con la sfida che si gioca appena prima, un Mirassol-Internacional dove però, la situazione è analoga ma... al contrario.

Per i bookie è match da Under ma...

Il Mirassol è infatti quarto con 46 punti mentre l’Internacional è a quota 32 punti, proprio come l’Atletico Mg. Una differenza non da poco che da subito sposta i favori del pronostico verso l’undici di casa: il segno 1 è quotato a 2.15, il 2 a 3.40.

E non è soltanto la posizione di classifica a fare la differenza. Il Mirassol ha fin qui realizzato la bellezza di 44 reti (terzo miglior attacco del campionato) incassandone 29 mentre la formazione di Porto Alegre di reti ne ha messe a segno 32 ma, soprattutto, ne fa registrare 38 al passivo.

Doveroso ricordare che nelle ultime 6 giornate i gialloverdi hanno vistosamente frenato (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Esattamente come l’Internacional che però, prima, tra coppa del Brasile e campionato aveva infilato una sequenza negativa con 4 ko di fila.

Le quote la pensano diversamente ma, forse, è l’Over 2,5 che si lascia preferire. Almeno tre reti totali in partita è un'ipotesi offerta a 2.05 da Bwin, Cplay e Begamestar, l'Under 2,5 invece scende a 1.65.