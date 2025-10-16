Pronostico Psg-Strasburgo: cosa giocare nell'anticipo di Ligue 1

Oggi è vigilia di Ligue 1 , campionato che riapre i battenti con l’ anticipo di domani tra Psg e Strasburgo . La classifica dice che è una sfida “ad alta quota”: il Paris dopo sette giornate guarda tutti dall’alto con 16 punti (cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta) ma lo Strasburgo fa parte del trio delle inseguitrici con 15 punti a testa.

Almeno una rete per parte a Parigi? Le quote dell'esito Goal

Il Psg non sarebbe il Psg se non potesse vantare record tutti suoi. Ad esempio, ha giocato quattro partite interne in stagione (tre in Ligue 1, una in Champions contro l’Atalanta) e ha sempre vinto senza subìre gol.

Lo Strasburgo “risponde” con 14 gol segnati che vogliono dire secondo miglior attacco del campionato, dopo il Monaco e davanti allo stesso Psg, che di gol ne ha messi a segno 13.

Sorprende un po’ il fatto che una squadra come il Psg abbia fatto registrare l’Under 2,5 in sei delle sette partite giocate in Ligue 1. Secondo i bookmaker l’inversione di tendenza è alle porte, visto che un match con almeno tre reti totali è offerto a 1.40 (o poco più) mentre un altro Under 2,5 vale ben 2.70 volte la posta.

Alla luce di quanto detto in precedenza, lo Strasburgo sembra avere le carte in regola per andare a segno anche al Parco dei Principi.

Il Goal si può provare a quota 1.78 su Cplay e Begamestar, a 1.75 su Sisal.