Pronostico Entella-Sampdoria, chi vincerà il derby ligure? Le quote

Ottavia giornata al via con la sfida in programma al Comunale di Chiavari
2 min
EntellaSampdoriapronostico
Pronostico Entella-Sampdoria, chi vincerà il derby ligure? Le quote© LAPRESSE

Un derby è sempre un derby, figurarsi se mette di fronte due formazioni, come Entella e Sampdoria, che hanno vinto solo una delle sette partite fin qui giocate in campionato.

Quanti gol al Comunale? Pronostico "Multigol"

La Virtus ha battuto in casa il Mantova alla terza giornata, per il resto ha collezionato tre pareggi e tre sconfitte. Nessuna di queste però è arrivata al "Comunale": un monito per la Sampdoria di Donati, che ha respirato ossigeno puro calando il poker contro il Pescara (4-1) nel turno pre-sosta.

Adesso però viene il difficile per i blucerchiati, che in trasferta hanno pareggiato 1-1 a Bari e poi perso contro Monza e Sudtirol.

Un assist per i pronostici su questo derby arriva dall'Entella: in sei delle sette partite fin qui giocate in Serie B, la squadra allenata da Chiappella ha fatto registrare il Multigol 2-4.

Un esito che (volendo guardare ancora in questa direzione) vale 1.69 per Cplay e Begamestar, 1.65 per Sisal.

