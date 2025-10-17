Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
Leggi il giornaleABBONATI

Pronostico Real Oviedo-Espanyol, nelle statistiche dei padroni di casa spicca uno "zero": di che si tratta

L'analisi dell'anticipo della 9ª giornata di Liga
3 min
real oviedoEspanyolpronostico
Pronostico Real Oviedo-Espanyol, nelle statistiche dei padroni di casa spicca uno "zero": di che si tratta© Getty Images

Nell'anticipo della 9ª giornata di Liga la Real Oviedo ospita l'Espanyol. La neopromossa ha 6 punti in classifica contro i 12 degli ospiti, solo 2 di questi però i biancoblù li hanno conquistati in trasferta. Match dunque tutto da giocare e, per le quote, dall'esito abbastanza incerto.

Partita equilibrata? Ecco il parere dei bookmaker

La Real Oviedo ha segnato solo quattro gol e proverà a sfruttare la chance casalinga di stasera per scrollarsi di dosso l'etichetta di squadra col peggior attacco del campionato.

Insieme al Real Madrid, la matricola resta l'unica squadra a non aver ancora pareggiato in questo primo scorcio di campionato. Non solo al 90' ma anche al 45': tradotto, niente X primo tempo (e di conseguenza parziale/finale X/X). L'Espanyol invece ha diviso la posta in tre occasioni: Real Sociedad, Valencia e Girona.

In un match che i bookmaker ipotizzano equilibrato, si può valutare l'esito Multi chance "X primo tempo o X finale": a 1.62 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.58 su Elabet.

Partita sulla carta equilibrata e anche combattuta, più che spettacolare. L'Under 2,5 è offerto a 1.58 da Cplay e Begamestar, a 1.57 da Sisal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse