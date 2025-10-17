Pronostico Real Oviedo-Espanyol, nelle statistiche dei padroni di casa spicca uno "zero": di che si tratta

Nell'anticipo della 9ª giornata di Liga la Real Oviedo ospita l' Espanyol . La neopromossa ha 6 punti in classifica contro i 12 degli ospiti, solo 2 di questi però i biancoblù li hanno conquistati in trasferta. Match dunque tutto da giocare e, per le quote , dall'esito abbastanza incerto.

Partita equilibrata? Ecco il parere dei bookmaker

La Real Oviedo ha segnato solo quattro gol e proverà a sfruttare la chance casalinga di stasera per scrollarsi di dosso l'etichetta di squadra col peggior attacco del campionato.

Insieme al Real Madrid, la matricola resta l'unica squadra a non aver ancora pareggiato in questo primo scorcio di campionato. Non solo al 90' ma anche al 45': tradotto, niente X primo tempo (e di conseguenza parziale/finale X/X). L'Espanyol invece ha diviso la posta in tre occasioni: Real Sociedad, Valencia e Girona.

In un match che i bookmaker ipotizzano equilibrato, si può valutare l'esito Multi chance "X primo tempo o X finale": a 1.62 sulle lavagne di Cplay e Begamestar, a 1.58 su Elabet.

Partita sulla carta equilibrata e anche combattuta, più che spettacolare. L'Under 2,5 è offerto a 1.58 da Cplay e Begamestar, a 1.57 da Sisal.