Palermo-Modena, Inzaghi scavalca Sottil? Ecco il parere dei bookmaker

Il big match del weekend cadetto vede di fronte Palermo e Modena, che hanno iniziato questo turno di campionato rispettivamente da seconda e prima in classifica con 15 e 17 punti. La super sfida del Barbera è in programma domenica 19 ottobre alle ore 15.
Sfida tra top difese: le quote dell'Under 2,5
I siciliani puntano al sorpasso in vetta ai danni degli uomini di Sottil, che fin qui hanno incassato soltanto 3 reti: miglior difesa, al pari del Palermo.
Sarà una sfida all’insegna del reciproco “rispetto”? Al Barbera il Palermo ha pareggiato 0-0 contro Venezia e Frosinone, due delle dirette inseguitrici dei rosanero (alla vigilia di questa 8ª giornata).
Per il Modena, che come il Palermo è ancora imbattuto, si tratta del primo impegno in casa di una squadra che frequenta le zone nobili della classifica.
Chi vincerà il match secondo i bookmaker? Il Palermo di Inzaghi parte favorito, con l'1 proposto a 2.13 da Cplay e Begamestar, il 2 invece vale 3.60. Il successo dei rosanero si trova a 2.10 sulla lavagna di Sisal, che banca il segno 2 a 3.75. Il pareggio vale mediamente 3.20 volte la posta.
Dato conto del parere dei bookie, ecco il pronostico di Palermo-Modena. Due gli esiti da tenere in considerazione. In prima battuta l'Under 2,5: a 1.68 su Cplay e Begamestar, a 1.67 su 888Sport.
Occhio poi al Multigol Casa 1-2 (Palermo che segna uno o due gol), quotato a 1.60 da Cplay e Begamestar, a 1.58 da Elabet.