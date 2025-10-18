Pronostico Milan-Fiorentina, Pioli si gioca tutto contro il "suo" Diavolo

La sfida dei tanti assenti... e di Stefano Pioli, che si gioca tantissimo contro quel Diavolo che ha portato allo scudetto nella stagione 2021/22. Milan-Fiorentina è anche questo, una sfida che vale tantissimo per i viola come anche per i rossoneri, decisi a vincere per restare agganciati al treno dell'alta classifica.