Pronostico Milan-Fiorentina, Pioli si gioca tutto contro il "suo" Diavolo

Zero vittorie in campionato mettono in discussione la posizione del tecnico viola, atteso dai rossoneri
2 min
MilanFiorentinapioli
Pronostico Milan-Fiorentina, Pioli si gioca tutto contro il "suo" Diavolo

La sfida dei tanti assenti... e di Stefano Pioli, che si gioca tantissimo contro quel Diavolo che ha portato allo scudetto nella stagione 2021/22. Milan-Fiorentina è anche questo, una sfida che vale tantissimo per i viola come anche per i rossoneri, decisi a vincere per restare agganciati al treno dell'alta classifica.

Under 2,5 oppure Over? Il consiglio

Pulisic e Rabiot sono due assenze pesantissime per Allegri ma non sta meglio la Fiorentina che rischia di dover rinunciare a Kean, sbloccatosi contro la Roma prima della sosta.

Il Milan fin qui ha subìto solo 3 gol in sei giornate, 3 come i punti in classifica di una viola ancora in cerca del primo successo: 4 gol segnati, 8 al passivo per i gigliati.

Sulla scorta di questi dati e, complice l'importanza della posta in palio, verrebbe da pensare ad un match con poche reti, all'insegna del "meglio non prenderle".

Match da Under 2,5? L'offerta di Cplay e Begamestar è pari a 1.91, 1.90 quella di LeoVegas mentre Bwin si ferma a 1.87.

Esito "gol o assist": le quote per Leao e Gudmundsson

Dopo gli errori commessi contro la Juventus, Rafa Leao è chiamato a riscattarsi. Il portoghese che si mette in luce con gol o assist è a quota 2.35.

Offerta che sale a 4.15 per Albert Gudmundsson, anche lui deve tornare a brillare dopo un deludente avvio di stagione.

