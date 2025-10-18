Tuttosport.com

Serie A, per le quote Napoli favorito in casa del Torino: ecco il pronostico

I granata dopo aver battuto la Roma all'Olimpico non si sono confermati nelle due successive esibizioni
3 min
TorinonapoliSerie A
Serie A, per le quote Napoli favorito in casa del Torino: ecco il pronostico

Nazionali per il momento in archivio e via, ci si rituffa allora nel campionato. Il Napoli riparte nel pomeriggio da Torino con l’intenzione di restare davanti a tutti, da solo o in compagnia (tutto dipenderà da come andrà a finire il big match a seguire tra Roma e Inter).

Almeno una non segna? Ecco a quanto è quotato il No Goal

Una intenzione ottima, per la squadra e per i tifosi, che passa attraverso un unico risultato, la vittoria. I granata, dopo aver espugnato la Capitale battendo la Roma all’Olimpico, non si sono poi riconfermati nelle due esibizioni seguenti perdendo prima a Parma (1-2) e pareggiando, di nuovo nella Capitale (3-3) contro la Lazio.

La nota positiva viene dalle 3 reti realizzate visto che nelle 5 gare precedenti Simeone e compagni ne avevano messe a segno soltanto 2. Anche così (5 reti all’attivo) l’attacco granata non rientra certo tra i più brillanti (è il sesto peggiore del campionato).

La nota negativa riguarda invece il totale delle reti fin qui subìte, ben 13 che fanno del Torino la difesa più “bucata” della serie A. Il Napoli, dopo essere caduto a San Siro contro il Milan, si è ripreso chiudendo prima della sosta con un doppio 2-1 passando dallo Sporting in Champions League al Genoa in campionato.

Con 12 reti all’attivo quello azzurro è il secondo miglior attacco del torneo e per le quote parte favorito. Segno 2 a 1.74 su Cplay e Begamestar, a 1.72 su LeoVegas, a 1.71 su Bwin.

Occhio al No Goal, proposto a 1.68 da Cplay e Begamestar, a 1.70 da Sisal, a 1.73 da Elabet.

