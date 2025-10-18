Tuttosport.com

Bayern-Dortmund, big match con una super quota: ecco di che si tratta

Nella sfida prima contro seconda occhio al pronostico
2 min
BayernDortmundBundesliga
Bayern-Dortmund, big match con una super quota: ecco di che si tratta

In questo fine settimana la Bundesliga si rimette in moto e non poteva farlo in maniera migliore con la sfida Bayern-Dortmund (prima contro seconda) che darà una indicazione significativa su quello che potrà essere il prosieguo del campionato.

Quanti gol? Esito rischioso ma ben pagato

I bavaresi sono imbattuti e, anzi, hanno fin qui vinto tutte le 6 partite giocate con 25 reti fatte e solo 3 subìte. Anche i gialloneri non hanno ancora mai perso un incontro (ma ne hanno pareggiati 2) con 12 reti all’attivo e 4 al passivo.

Vale la pena ricordare che dopo l'eliminazione al Mondiale per club il Bayern ha disputato 13 gare (amichevoli precampionato comprese) collezionando 13 Over 2,5 e 9 Over 3,5.

Dovrebbe essere Over anche stavolta ma l’Under 2,5 in grado di regalare un premio pari a ben oltre il triplo della posta intriga davvero moltissimo.

Per la precisione, l'Under 2,5 è pagato 3.15 da Cplay e Begamestar, a 3.10 da Bwin.

