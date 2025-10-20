Pronostico Cremonese-Udinese, vince l'equilibrio? Cosa dicono le quote

Da quattro partite senza vittoria l’una, da tre gare senza vittoria l’altra. Tre punti nelle ultime quattro partite la prima, un punto nelle ultime tre la seconda. Cremonese e Udinese si affrontano stasera, nel posticipo della settima giornata di serie A , con questo biglietto da visita che, ad essere sinceri, non è proprio brillante per entrambe.

Comparazione quote: segno X

In classifica i grigiorossi sono più avanti di un punto e si riscontra anche una differenza leggerissima sul fronte delle reti realizzate (7 per i lombardi, 6 per i friulani) e delle reti subìte (8 al passivo per la Cremonese, 9 per l’Udinese).

Le ultime partite di entrambe le squadre (quelle senza i 3 punti di cui si diceva all’inizio) coincidono anche per quanto riguarda le reti nei primi 45’... nessuna rete realizzata prima dell’intervallo sia dall’undici di Nicola che da quello di Runjaic che hanno fatto registrare una marcatura nella prima frazione di gioco soltanto nelle 2 gare che hanno fin qui vinto.

L’equilibrio tra Cremonese e Udinese continua anche se si guarda agli Under e Over 2,5 (fin qui 3 di ognuno per entrambe) che ai Goal e NoGoal (4 dei primi e 2 dei secondi sia per l’una che per l’altra).

Con questi numeri a disposizione merita sicuramente una citazione il segno X (possibilissimo) con l’Under 2,5 primissima alternativa.

Il pareggio si può giocare a 3.10 su Cplay e Begamestar, GoldBet e Sisal. L'Under 2,5 è proposto a 1.60 da Cplay e Begamestar, a 1.58 da Bwin e a 1.57 da Sisal.