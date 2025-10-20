Pronostico Alaves-Valencia, consiglio ad alta quota: di che si tratta

Chi vince? Ecco il consiglio

Due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte costringono ancora una volta i “Pipistrelli” a rimanere a stretto contatto con i bassifondi della classifica con, al momento, due soli punti in più rispetto all’attuale zona retrocessione.

Al Valencia, nel posticipo della nona giornata, tocca la delicata trasfera sul campo di un Alaves che è più su in classifica e che in casa ha fin qui conquistato 7 dei possibili 12 punti messi a disposizione nelle 4 gare interne disputate.

L’Alaves ha realizzato davanti ai propri tifosi 7 delle 9 reti complessivamente messe a segno mentre il Valencia, in trasferta, ha incassato ben 11 delle 14 reti fin qui subìte.

Sempre a proposito del Valencia sembra doveroso sottolineare che non solo è reduce da due ko di fila ma che queste sconfitte sono arrivate contro Oviedo prima e Girona poi, due delle squadre che sono dietro e che, se il campionato finisse adesso, scenderebbero ne LaLiga 2.

L’Alaves con una vittoria si porterebbe addirittura a ridosso dei posti che valgono l’Europa e questo, insieme al resto, fa sicuramente una bella differenza.

Il segno 1 sembra poter meritare i favori del pronostico e la quota contribuisce a rendere questo esito ancora più intrigante.

La vittoria dell'Alaves è proposta a 2.22 da Cplay e Begamestar, a 2.20 da Bet365 e BetFlag.