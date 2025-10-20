Pronostico Carpi-Ascoli, i marchigiani vanno a caccia del "pokerissimo"

Stasera non si gioca soltanto in Spagna ma anche la nostra serie C manda in onda un paio di posticipi, entrambi nel girone B . In particolare spicca quello dell’ Ascoli impegnato a Carpi visto che i bianconeri sono ancora imbattuti (7 vittorie e 2 pareggi) ma, soprattutto, dopo 9 giornate hanno subìto soltanto una rete (avendone realizzate la bellezza di 20).

Come finisce al Cabassi? Ecco il consiglio

Il Carpi ha nove punti in meno in classifica, di sconfitte ne ha già rimediate 3 e vanta 12 reti all’attivo contro 11 al passivo. In casa ha raccolto 5 dei 12 punti possibili mentre l’Ascoli, in trasferta, ha finora fatto il pieno vincendo tutte le 4 gare esterne disputate con 8 reti realizzate e.... nessuna subìta!

Prima o poi, inevitabilmente, i marchigiani qualcosa per strada dovranno perdere ma non sembra questa l’occasione per cui si può provare a concedere fiducia, ancora una volta, al segno 2.

Il blitz dell'Ascoli al Cabassi è quotato a 1.83 da Cplay, Begamestar, Betsson e Netwin. Il pareggio si gioca a 3.35, l'1 a 3.75.