Tudor esonerato dalla Juve? Ecco cosa ne pensano i bookmaker

Perdere per la prima volta dopo sette giornate non desterebbe scalpore quasi da nessuna parte. Non è così se la squadra in questione è la Juventus, "condannata" dal nome che porta a vincere sempre. Il problema è che la sconfitta in riva al lago è arrivata dopo una striscia di cinque pareggi, tra campionato e Champions. L'ultima vittoria della Signora (4-3 all'Inter) risale al 13 settembre. La posizione di Tudor è in discussione? Ecco il parere dei bookmaker.