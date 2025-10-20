Tudor esonerato dalla Juve? Ecco cosa ne pensano i bookmaker

Perdere per la prima volta dopo sette giornate non desterebbe scalpore quasi da nessuna parte. Non è così se la squadra in questione è la Juventus, "condannata" dal nome che porta a vincere sempre. Il problema è che la sconfitta in riva al lago è arrivata dopo una striscia di cinque pareggi, tra campionato e Champions. L'ultima vittoria della Signora (4-3 all'Inter) risale al 13 settembre. La posizione di Tudor è in discussione? Ecco il parere dei bookmaker.
Esonero Tudor entro dicembre: quanto vale per i bookie
Contro il Como di Fabregas è arrivata la prima sconfitta della Juve in Serie A, prestazione non negativa ma con disattenzioni pagate a caro prezzo da parte dei bianconeri.
Tudor si è detto "sempre preoccupato" post Como-Juve in termini di costante ricerca delle migliori soluzioni per la sua squadra. E, conseguentemente, per rinsaldare la sua posizione di allenatore della Juventus.
Tudor rischia l'esonero? Una domanda che si pongono i bookie, ovviamente in prospettiva: le prossime due tappe, entrambe in trasferta contro Real Madrid e Lazio, possono risultare in tal senso molto importanti.
Nel frattempo, infatti, gli operatori hanno ritoccato verso il basso la quota relativa a "Esonero/dimissioni di Tudor" entro il 25 dicembre. Il divorzio tra il tecnico croato e il club bianconero al momento è valutato circa 3 volte la posta.