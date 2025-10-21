Champions League, Psv-Napoli: quote, statistiche e pronostico

Tanto rumore per nulla. Forse questa è la prima cosa che è venuta in mente sabato pomeriggio durante e dopo la partita persa dal Napoli a Torino contro i granata. Tanto impegno, questa estate, per portare Lucca in azzurro ma la prestazione dell’attaccante azzurro, che finalmente partiva dall’inizio, è stata deludente.

Segnano entrambe? Ecco a quanto è quotato l'esito Goal

Tanto impegno per regalare a Conte una rosa ampia, proprio per poter far fronte ai tanti impegni e agli eventuali infortuni, e invece la prestazione dell’intera squadra, priva dei consueti titolari, è stata la peggiore mai vista (almeno finora). Però adesso questa gara è da dimenticare perché stasera si torna in campo in Europa e il Napoli vola a Eindhoven per incontrare un Psv che in 2 incontri di Champions ha racimolato soltanto un punto perdendo prima in casa (1-3) contro la Royale Union e pareggiando poi 1-1 a Leverkusen.

Il Napoli, in 10 contro 11 per oltre un’ora, è invece finito ko all’esordio a Manchester contro il City (0-2) ma si è poi rifatto due settimane dopo al Maradona contro lo Sporting (2-1) portando a casa i primi 3 punti in questa competizione.

In Eredivisie il Psv è secondo a -3 dalla vetta e vanta il miglior attacco del campionato (27 reti dopo 9 giornate) mentre il Napoli ha perso il primo posto scivolando al secondo, insieme a Roma e Inter, a -1 dal Milan nuovo capolista.

Gli azzurri subiscono almeno una rete da 7 partite di fila, il Psv va a segno almeno una volta da 7 gare consecutive.

Il Goal non può essere escluso: quota 1.52 su Cplay e Begamestar, 1.50 su Sisal.