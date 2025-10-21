Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
ABBONATI
Leggi il giornaleABBONATI

Pronostico Leverkusen-Psg, una combo per la sfida della BayArena

Francesi vittoriosi nelle prime due giornate ma in Ligue 1 hanno alle spalle due pareggi
2 min
Leverkusenpsgquote
Pronostico Leverkusen-Psg, una combo per la sfida della BayArena© EPA

Dal Belgio ci si sposta in Germania dove il Leverkusen riceve il Psg per una sfida che presenta davvero molte difficoltà.

Spettacolo alla BayArena? Occhio alla combo

Il Bayer nelle prime due giornate di questa Champions ha collezionato altrettanti pareggi, prima 2-2 a Copenaghen e poi 1-1 in casa contro il Psv.

I parigini rispondono con due vittorie (4-0 all’Atalanta nella prima esibizione, 2-1 a Barcellona in quella successiva) che permettono all’undici di Luis Enrique di essere tra le squadre al comando della classifica. Opposto il discorso se si guarda al campionato. Le “Aspirine” vengono infatti da 2 convincenti successi di fila mentre il Psg, nelle ultime 2 uscite, ha pareggiato prima con il Lille (1-1) e poi in casa con lo Strasburgo (3-3 dopo essere stato sotto di 2 reti fino al 79’).

Come per l’Inter non si può ovviamente trascurare il 2, quotato mediamente a 1.60, ma Goal e Over 2,5 sembrano sulla carta assai probabili.

La combo Goal+Over 2,5 è offerta a 1.80 da Cplay e Begamestar, a 1.70 da Elabet.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Scommesse