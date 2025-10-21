Pronostico Leverkusen-Psg, una combo per la sfida della BayArena

Dal Belgio ci si sposta in Germania dove il Leverkusen riceve il Psg per una sfida che presenta davvero molte difficoltà.
Spettacolo alla BayArena? Occhio alla combo
Il Bayer nelle prime due giornate di questa Champions ha collezionato altrettanti pareggi, prima 2-2 a Copenaghen e poi 1-1 in casa contro il Psv.
I parigini rispondono con due vittorie (4-0 all’Atalanta nella prima esibizione, 2-1 a Barcellona in quella successiva) che permettono all’undici di Luis Enrique di essere tra le squadre al comando della classifica. Opposto il discorso se si guarda al campionato. Le “Aspirine” vengono infatti da 2 convincenti successi di fila mentre il Psg, nelle ultime 2 uscite, ha pareggiato prima con il Lille (1-1) e poi in casa con lo Strasburgo (3-3 dopo essere stato sotto di 2 reti fino al 79’).
Come per l’Inter non si può ovviamente trascurare il 2, quotato mediamente a 1.60, ma Goal e Over 2,5 sembrano sulla carta assai probabili.
La combo Goal+Over 2,5 è offerta a 1.80 da Cplay e Begamestar, a 1.70 da Elabet.