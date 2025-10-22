Tuttosport.com

Champions League, il Marsiglia di De Zerbi gioca a Marsiglia: quote e pronostico

La sfida tra portoghesi e francesi si preannuncia incerta e spettacolare
2 min
SportingMarsigliade zerbi
Champions League, il Marsiglia di De Zerbi gioca a Marsiglia: quote e pronostico© Getty Images

Molto avvincente si presenta il match tra Sporting e Marsiglia, due squadre che, al momento, in questa competizione hanno gli stessi punti in classifica.

Match con tanti gol? Occhio alla combo

I portoghesi hanno battuto 4-1 il Kairat Almaty all’esordio ma hanno poi perso 1-2 a Napoli mentre l’OM è andato prima ko 1-2 a Madrid contro il Real (non senza polemiche visto che gli spagnoli hanno vinto grazie a due rigori) e poi ha surclassato l’Ajax con un pesante 4-0.

A mettere ancora più pepe sull’incontro ci pensano i risultati recenti. Lo Sporting sembra in regressione (due pareggi, il secondo in Coppa di Portogallo contro il Pacos Ferreira superato poi nei supplementari grazie a un autogol) mentre la formazione allenata da De Zerbi, in testa alla Ligue 1, viene da 5 successi consecutivi (il primo dei quali addirittura contro il Psg e l’ultimo per 6-2 contro il Le Havre).

Come si può vedere le premesse per assistere ad una sfida incerta e spettacolare ci sono tutte (da non trascurare l’importanza che hanno i 3 punti in questa fase della Champions) per cui il pensiero va subito sia al Goal che all’Over 2,5. Anche tutti e due insieme.

La combo che lega i due esiti è offerta a 1.73 da Cplay e Begamestar, a 1.85 da Sisal.

Tutte le news di Scommesse