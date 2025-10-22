Real Madrid-Juventus, un pronostico... a metà (tempo)

Tanti pareggi di fila (ben 5) avevano cominciato a far storcere il naso ai tifosi juventini che intravedevano il bis della scorsa stagione quando i bianconeri hanno chiuso il campionato con 16 segni X. Tutti erano in attesa del cambiamento e domenica scorsa, a ora di pranzo, il cambiamento c’è stato... ma non è arrivato quello voluto. La Juventus ha infatti perso 2-0 a Como facendo scattare commenti e critiche ancora peggiori.
Parità al riposo? Le migliori quote
Sulla graticola c’è ovviamente (e non poteva esser diversamente) Tudor che nella classifica della serie A, dopo gli euforici proclami iniziali, è precipitato al sesto posto (in condominio proprio con il Como). L’occasione per rimettere ogni cosa al suo posto ci sarebbe visto che la Champions permette di riportare il buon umore anche dove manca. Sì, ma a patto che arrivi un successo e per la Juventus l’impegno di stasera non è proprio di quelli ideali per regalare di nuovo un sorriso.
La “Vecchia Signora” scende infatti in campo al Bernabeu contro un Real Madrid a punteggio pieno in Champions e primo in classifica ne LaLiga.
La Juventus nei primi 2 incontri europei ha pareggiato prima 4-4 con il Dortmund (recuperando 2 reti tra il 94’ e il 96’) e concedendo il bis, poi, contro il Villarreal (2-2).
E stasera? Un punto a Madrid sarebbe preziosissimo ma bisognerà vedere se riuscirà a scapparci (le quote non concedono troppe speranze ai bianconeri).
Da notare che nelle ultime 3 esibizioni di campionato, a prescindere dal risultato finale, il Real ha chiuso sempre in parità il primo tempo. Si potrebbe provare a prendere in considerazione l’X al 45’.
Un esito proposto a 2.57 da Cplay e Begamestar, a 2.52 da Elabet.