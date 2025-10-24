LaLiga, 10ª giornata: il pronostico di Real Sociedad-Siviglia

Uno è il numero che accomuna Real Sociedad e Siviglia nell’anticipo di stasera della decima giornata de LaLiga .

Match da Goal? La quota è interessante

Una è infatti la vittoria fin qui conquistata dalla formazione basca che occupa desolatamente l’ultimo posto in classifica e uno è il pareggio finora collezionato dai biancorossi che hanno un po’ di punti in più all’attivo e si trovano ad una paio di lunghezze soltanto dall’ultima posizione utile per andare in Europa.

L’avvio di campionato è stato disastroso, evidentemente, per la Real Sociedad che in nove giornate ha realizzato 8 reti la metà rispetto alle 16 invece messe a segno dal Siviglia) e ne ha subìte 13 (più o meno le stesse, 14, incassate dall’undici guidato da Matias Almeyda).

Sotto il profilo più strettamente legato agli esiti di scommessa vale la pena sottolineare come la Real Sociedad abbia fin qui manifestato una leggera predilezione per l’Under 2,5 (ne ha messi insieme 5) mentre il Siviglia è decisamente più portato per l’Over 2,5 (sono ben 7 quelli al suo attivo).

Tutto coincide perfettamente se invece si guarda ai Goal e NoGoal visto che entrambe le squadre hanno maggior confidenza con i primi (6 sono i Goal fin qui collezionati dall’ultima della classe, addirittura 7 quelli raccolti dal Siviglia).

L’esito del match si presenta alquanto incerto ma, sulla base dei numeri appena visti, probabilmente si può provare a concedere un pizzico di fiducia in più proprio al Goal.

L'ipotesi che il match regali almeno una rete per parte è offerta a 1.82 da Cplay e Begamestar, a 1.80 da Elabet e Sisal.