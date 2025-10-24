Tuttosport.com

Pronostico Leeds-West Ham, ecco chi è favorito secondo i bookmaker

Hammers penultimi in classifica e con la peggior difesa del campionato
3 min
LeedsWest Hampronostico
Pronostico Leeds-West Ham, ecco chi è favorito secondo i bookmaker© Getty Images

Anche dopo la sfida con il Brentford di lunedì scorso la tendenza del West Ham di aver sempre perso in casa non è cambiata (contro le “Bees” è infatti finita 0-2).

Scommessa "Multigol": il consiglio

Un risultato che lascia gli “Hammers” penultimi con soli 4 punti all’attivo e, con 18 reti al passivo, ne fa anche la peggior difesa del campionato.

Stasera al West Ham tocca la trasferta (si potrebbe dire, per fortuna) a Leeds con il Multigol 2-4 ipotesi abbastanza probabile. Il West Ham lo ha fatto registrare sette volte su otto in questo campionato. Questo esito si può giocare a 1.52 su Cplay, Begamestar e Sisal, a 1.58 su Elabet.

Chi vincerà il match secondo i bookie? Leeds favorito, tanto che l'1 figura a 1.78 su Cplay e Begamestar, a 1.77 su BetFlag e Snai.

Il segno X è quotato mediamente a 3.70 mentre il 2 del West Ham si trova a 4.70 su LeoVegas, a 4.60 su StarCasinò Bet e a 4.50 su Bet365.

