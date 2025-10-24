Parma-Como, il pronostico: ecco l'esito "buono" per entrambe

Sei punti conquistati in 7 partite non sono certo un bottino considerevole e se il Parma non occupa una delle ultimissime posizioni in classifica non è certo per merito suo ma per demerito delle quattro che gli stanno dietro capaci, fin qui, di fare addirittura peggio.

Almeno tre reti al Tardini? Scopri le quote dell'Over 2,5

Agli emiliani servirebbe una vittoria per cominciare a risalire la china ma l’impegno di sabato (ore 15.00), contro il Como, non è certo dei più agevoli.

I lariani hanno esattamente il doppio dei punti in classifica (12 contro 6) e, se si esclude il ko di misura a Bologna (0-1) della seconda giornata, presentano un bilancio assai positivo che comprende 3 vittorie e 3 pareggi compreso un 2-0 alla Juventus all’ultima uscita.

Il Parma, al contrario, vanta un solo successo, un 2-1 al Torino al quale hanno fatto seguito, negli ultimi due turni, il ko interno contro il Lecce (0-1) e il pareggio a reti inviolate di Marassi (0-0 con il Genoa). I gialloblù hanno fin qui messo a segno soltanto 3 reti (ne hanno incassate 7) mentre il Como è a quota 9 reti all’attivo e 5 al passivo.

Entrambe le squadre fanno poi registrare 6 Under 2,5 contro un solo Over 2,5 ma la necessità di far punti dovrebbe spingere il Parma a rischiare qualcosa pur di muovere la classifica e il Como potrebbe approfittarne per sfruttare al meglio le sue ottime trame di gioco.

Alla fine potrebbe essere questa la volta buona per un secondo Over 2,5 per parte. L'ipotesi di un match con tre o più reti è offerta a 2.10 da Sisal, a 1.98 da Cplay e Begamestar.