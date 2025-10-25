Serie A, bookie incerti sull'esito di Fiorentina-Bologna: occhi puntati su Kean

Promosse nei rispettivi impegni in Conference ed Europa League, Fiorentina e Bologna si sfidano domenica 26 ottobre (ore 18) al Franchi nell'ambito dell' 8ª giornata di Serie A . Chi vincerà secondo i bookmaker questa delicata partita? Ecco le quote e il pronostico .

Kean marcatore nell'incontro: quota interessante

I viola hanno perso tutte e tre le gare interne fin qui giocate in campionato e Pioli sa bene quanto sia importante questa sfida. Il Bologna sta andando forte, 10 punti nelle ultime 4 giornate, con Orsolini in grande spolvero. Vinceranno le maggiori motivazioni dei toscani o si confermeranno i rossoblù?

I bookie sono piuttosto incerti sull'esito finale: la vittoria della Fiorentina è quotata a 2.62 da Cplay e Begamestar, che propongono il 2 del Bologna a 2.75. Su Sisal segno 1 a 2.75 e colpo Bologna a 2.80: insomma, l'incertezza regna sovrana.

Da valutare, in un contesto del genere, l'esito "parziale o finale 1 o 1". L'offerta di Cplay e Begamestar è pari a 2.10, 2.08 quella di Elabet.

Chi meglio di Moise Kean può suonare la carica in casa Fiorentina? Quota interessante per un gol del centravanti azzurro in qualsiasi momento del match: a 3.25 su Cplay, Begamestar, e Elabet.