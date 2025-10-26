Liga, il pronostico di Betis-Atletico Madrid

Gli stessi punti in classifica dopo nove giornate (16 ciascuno) come conseguenza di un bilancio finora identico (4 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta) con lo stesso numero di reti subìte (10 per entrambe) e soltanto una rete di differenza per quanto riguarda quelle realizzate (16 a favore della formazione ospite contro 15 messe a segno dall’undici di casa).

Segnano entrambe? Ecco a quanto è quotato il Goal

Questa, in estrema sintesi, è la presentazione del posticipo de LaLiga di lunedì sera (ore21) tra Betis e Atletico Madrid che puntano a scavalcare l’Espanyol (attualmente quarto) occupando una delle posizioni che valgono il posto in Champions League.

Le due squadre si trovano di fronte reduci dalle trasferte europee archiviate senza vittorie. Il Betis è tornato dal Belgio con un pareggio a reti inviolate sul campo del Genk in Europa League mentre i “Colchoneros”, nella più prestigiosa competizione continentale, hanno rimediato un pesante ko per 4-0 sul campo dell’Arsenal. L’undici di Siviglia nelle 9 partite di campionato finora disputate ha sempre messo a segno almeno una rete mantenendo la propria porta inviolata in 2 sole occasioni. Esattamente lo stesso che ha fatto la compagine guidata dal Cholo Simeone che è riuscita sempre a mettere a segno almeno una rete senza subirne alcuna solo in 2 partite.

Impossibile non considerare il Goal, esito offerto a 1.64 da Cplay e Begamestar, a 1.65 da Elabet e Sisal.